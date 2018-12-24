СЕГОДНЯ 04:12 2018-12-24T04:16:51+03:00

В школах Тюмени отменены занятия с 1 по 9 классы Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В школах Тюмени сегодня, 24 декабря, отменены занятия с 1 по 9 классы первой смены. Из-за низкой температуры воздуха уроки школьники будут делать дома самостоятельно.

Сейчас в городе -35 градусов, а по ощущениям все -40. В течение дня температура воздуха должна подняться до -30, но к вечеру вновь может похолодать.

Отметим, что это первая в нынешнем году актировка и сразу с первого по девятый класс.