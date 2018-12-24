Александр Моор поздравил тюменских биатлонистов с медалями на Кубке мира в Нове Место

СЕГОДНЯ 06:02 2018-12-24T06:02:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменкий биатлонист Евгений Гараничев выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира в чешском Нове Место. Мас-старт состоялся накануне, 23 декабря. Евгений безупречно отстрелял, но на финальном отрезке дистанции его сумел обойти Кентен Фийон-Майе.

В итоге гонку выиграл лидер Кубка мира Йоханнес Бё, второй Кентен Фийон-Майе, а Гараничев - третий.

К слову, последним до сегодняшнего дня кубковым успехом Гараничева также была бронза в масс-старте – добыта она была в январе 2016 года в Рупольдинге, где Евгений героически сражался за серебро с Мартеном Фуркадом, сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России. На этот раз француз финишировал далеко за спиной россиянина.

Таким образом за декабрьский соревновательный блок наша мужская сборная завоевала две серебряные и три бронзовые награды. Большую часть их смог добыть тюменец Александр Логинов. В заключительной гонке у него не задалась стрельба и он пришел к финишу 15-м. Тем не менее он продолжает занимать второе место в общем зачете Кубка мира.

Спортсменов с успешным выступлением поздравил тюменский губернатор Александр Моор:

- В очередной раз убедился в том, что наши спортсмены — одни из самых достойных в любых видах спорта. На третьем этапе Кубка мира по биатлону Александр Логинов в спринте и гонке преследования взял два серебра. Этим он укрепил свои позиции в общем зачете Кубка мира. Евгений Гараничев пришел третьим в масс-старте. Молодец, Женя! Горжусь нашими спортсменами и верю, что это не последние их победы, золото только впереди!