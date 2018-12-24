Тюменец заплатил 500 тысяч рублей, чтобы вернуть свой внедорожник

СЕГОДНЯ 08:25 2018-12-24T08:25:48+03:00

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Выбить долги по кредитам в размере 500 тысяч рублей у предпринимателя из Тюмени получилось только тогда, когда его лишили любимого внедорожника Hyundai.

Судебные приставы несколько раз предупреждали бизнесмена о необходимости возврата денег, но ничего не помогало. Даже когда бизнесмена уведомили о возбуждении исполнительного производства и наложили запрет на регистрационные действия на его квартиры, внедорожник и два грузовых автомобиля.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки только когда пристав выехал по месту проживания должника и арестовал иномарку. Внедорожник был отправлен на специализированную стоянку.

В течение нескольких дней предприниматель нашел деньги и полностью оплатил долг. После чего ему вернули автомобиль, а исполнительное производство было прекращено, сообщили в пресс-службе областного управления Службы судебных приставов.