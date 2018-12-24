В Тюмени началась подготовка к Крещению

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-24T10:09:22+03:00

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В Тюмени уже началась подготовка к Крещению. В администрации города прошло первое организационное совещание с участием сотрудников МЧС. Стартовал прием заявок на строительство купелей.

- Из года в год порядка сорока купелей организуется на водоемах Тюменской области. В этом году ожидаем такое же число, - рассказывает начальник Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин.

Специалисты в конце прошлой недели побывали на реке Туре, где планируется организация основной городской купели. Они осмотрели и те участки, где в перспективе можно дублировать такое место, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

- Состояние льда на этих участках Туры не вызывает опасения. В "замерных" точках он составляет от 17 до 33 сантиметров. Впереди еще целый месяц, и по прогнозам, он будет морозным. При необходимости есть возможность "наморозить" лед, сделать его крепче, – отметил Сергей Каплин.