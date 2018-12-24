2018-12-24T04:19:50+03:00
Общество

Погода 24 декабря в Тюмени: мороз

Температура воздуха утром составила -35 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 24 декабря в Тюмени: морозПогода 24 декабря в Тюмени: морозФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Понедельник, 24 декабря, в Тюменской области будет морозным и облачным. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит -30 -35 градусов.

В Тюмени день будет солнечным и очень морозным. Термометры покажут -35 -30 градусов, по ощущениям будет до -40. Ветер 3-6 м/с. Занятия в школах с 1 по 9 классы отменены.

В Тобольске тоже ясно и -31 -32. В Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме утром -35, днем чуть-чуть теплее -33 -32.

24 декабра Рождественский Сочельник у католиков. А в народном календаре это Никонов день. На Никона было принято молиться о защите от нечистой силы, которая кружила по земле метелями, зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.

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