2018-12-23T18:06:59+03:00
Общество

В Тюмени столетней пациентке установили кардиостимулятор

Операция длилась не более 30 минут
Алена Кульмухаметова
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Пациентке в возрасте 100 лет установили кардиостимуляторПациентке в возрасте 100 лет установили кардиостимуляторФото: Татьяна Коркина
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На днях врачи Тюменской областной клинической больницы №1 выполнили операцию на сердце пациентке в возрасте 100 лет. Ей установили кардиостимулятор нового поколения.

Почтенный возраст врачей клиники не смутил, хотя они осознавали: чем старше пациент, тем выше риски при вмешательстве в организм - сильно ослаблена венозная система, очень хрупкие сосуды.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, операция по установке кардиостимулятора длилась не более 30 минут под местным обезболиванием.

- Это сложное устройство, позволит сердцу работать с нормальной частотой, - рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Дмитрий Хомутинин.

- Результат операции смогли оценить сразу после завершения. Ритм сердца нормализовался. Врачи учли все, и главное — это особенности сердечного ритма 100-летней пациентки, - добавил завотделением.

Врачи областной клинической больницы №1 ежегодно спасают пациентов, возраст которых больше 90 лет.

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