В Тюмени очереди в поликлиниках значительно сократились

СЕГОДНЯ 17:10 2018-12-23T17:10:18+03:00

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Семь тюменских поликлиник из десяти подтвердили свою профессиональную состоятельность на федеральном уровне. В городском департаменте здравоохранения отмечают выход на новый уровень информатизации медицинских учреждений, позволивший значительно сократить время ожидания для пациентов.

Так, заработал новый формат «открытой» регистратуры с электронной очередью и отсутствием медицинских бумажных карт, который делает поликлиники максимально доступными и открытыми для посетителей. Введены и системы удаленной электронной записи к врачу: мобильное приложение «Медицина 72», портал государственных услуг и электронная очередь.

Большое внимание в Тюмени уделяется и профилактической работе для всех категорий граждан. На крупных городских мероприятиях работают «Палатки здоровья», в которых горожане имеют возможность проверить здоровье, получить информацию о факторах риска. В течение 9 месяцев 2018 года было организовано 8 выездов на крупные городские мероприятия. Врачи поликлиник бесплатно проводили экспресс-диагностику здоровья – измеряли уровень артериального давления, вес и объем талии. Более 460 человек посетили данную акцию в рамках городских праздничных мероприятий.

Также в городских поликлиниках регулярно, один раз в квартал, проводится Единый день открытых дверей, когда житель может обратиться к руководству территориальной поликлиники и решить все возникшие вопросы. В 2018 году в рамках Единого дня открытых дверей в поликлиники города было зарегистрировано 494 обращения и 255 благодарностей.