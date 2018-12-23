2018-12-23T16:20:13+03:00
Общество

Эфир «Политической кухни» состоялся в Тюмени

Финалисты выступили с предвыборной речью
Алена Кульмухаметова
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В этом году за место на политической кухне боролись не только политически подкованные тюменцы, но и желающие приоткрыть дверь в мир политики. На участие в проекте, финал которого состоялся 22 декабря, было подано 46 заявок, в ходе месяца они посещали образовательные встречи, лекции и мастер-классы.

В рамках проекта было пройдено, шесть тематических блоков: «Бизнес и политика», «Исполнительная власть», «Имидж политика», «СМИ», «Система избирательного права» и «Партийная система».

В ходе каждой из проектных встреч участники зарабатывали баллы. По пять баллов за посещение мероприятия, активность в соцсетях и эксперта. Семь баллов мог получить тот, кто выполнял домашнее задание.

Оргкомитет проекта решил, что участник Федор Маслов, занявший по баллам шестое место (108 баллов), также достоин принять участие в финале проекта и побороться за главный приз.

В прямом эфире финалисты выступили с предвыборной речью «Почему я должен стать победителем проекта!», анонсировали свой проект или законодательную инициативу, которую представили бы на очной защите проектов для вступления в Общественную молодежную палату.

В экспертную комиссию эфира входили Ольга Владимировна Швецова - депутат Тюменской областной Думы шестого созыва; Кирилл Станиславович Харитонов - заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального собрания РФ; Тимур Темуркаев, член Общественной молодёжной палаты при Тюменской областной Думе 6 созыва, депутат Московского муниципального образования 5 созыва.

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