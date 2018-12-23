«Тюменская медицина» заявила о себе в российском медицинском сообществе

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-23T15:01:10+03:00

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Понятие «тюменская медицина» появилось медицинском сообществе России и мира. Об этом заявил академик РАН Марк Курцер на конференции «Университетская клиника», которая состоялась в Тюмени в декабре.

Марк Аркадьевич имел в виду, что уровень подготовки специалистов, оснащение тюменских учреждений, информатизация отрасли и организация медпомощи настолько высоки, что Тюмень стала точкой притяжения российской и мировой медицинской науки и практики. В Тюмень едут за получением опыта, и об этом можно судить по тому количеству форумов, конференций и практических семинаров, которые состоялись в регионе за последний годы, в том числе и в 2018 году.

В регионе развита высокотехнологичная помощь по 20 из 21 существующих профилей – высочайший для страны показатель. Для получения этой помощи в Тюменскую область идет поток туристов. За 2017 и 2018 годы в медучреждениях региона оказали различные медицинские услуги более 9500 жителям зарубежья.