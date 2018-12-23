В Тюмени уборщики избили лопатами прохожих

СЕГОДНЯ 13:40 2018-12-23T13:47:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти сто тысяч просмотров набрало эксклюзивное видео из Тюмени на российском паблике «Mash». На кадрах видео видно, как трое уборщиков бьют двух прохожих.

В руках одного их них увесистая лопата и человек в робе с размахом проходится по телу прохожего. Один из тюменцев убежал от разгневанных рабочих, бросив избитого приятеля.

Скрин с видео

Известно, что инцидент произошел 21 декабря в 23.50 в Тюмени на улице Первомайской в самом центре города у кофе "Тамрико".

Мужчину с пробитой головой забрали друзья на автомобиле "Мазда". Что стало причиной конфликта - не ясно.

"Разве это поругались? Тут больше подходит-поколотили!", " в мире животных", комментируют пользователи группы «Mash» в социальной сети ВКонтакте.