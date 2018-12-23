Тюменский «Стеклотех» испытывает нехватку сырья

СЕГОДНЯ 13:24 2018-12-23T13:24:16+03:00

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Стеклобой требуется тюменскому предприятию, чтобы выпускать новые бутылки. Для производства завод «Стеклотех» закупает вторсырье по всей России.

Как рассказал представитель компании Сергей Щекин на международной научно-практической конференции "Промышленность региона: взгляд в будущее", которая проходила в Тюмени, около 40 тысяч тонн стеклобоя завод.

Он пояснил, что стекольное производство несовершенно и оставляет после себя много отходов, однако у этого материала есть уникальная особенность - его можно бесконечно перерабатывать на 100%. Ежедневно на "Стеклотехе" перерабатывают 100 тонн вторсырья, в том числе свои собственные отходы. В приготовлении стекломассы сейчас тюменский завод использует примерно 45% стеклобоя, но его можно увеличить и до 80-90%. Проблема - в нехватке сырья.

За день предприятие производит примерно 260-370 тонн стеклотары. Тюменцы закупают по всей России стеклобой трех видов: бесцветный, коричневый и зеленый. С тюменских мусорных полигонов "Стеклотех", по словам представителя, пока не получил ни килограмма вторсырья. В ближайшем будущем завод ждет поставок от регионального оператора по обращению с коммунальными отходами.