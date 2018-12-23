Тюменский «Стеклотех» испытывает нехватку сырья
Стеклобой требуется тюменскому предприятию, чтобы выпускать новые бутылки. Для производства завод «Стеклотех» закупает вторсырье по всей России.
Как рассказал представитель компании Сергей Щекин на международной научно-практической конференции "Промышленность региона: взгляд в будущее", которая проходила в Тюмени, около 40 тысяч тонн стеклобоя завод.
Он пояснил, что стекольное производство несовершенно и оставляет после себя много отходов, однако у этого материала есть уникальная особенность - его можно бесконечно перерабатывать на 100%. Ежедневно на "Стеклотехе" перерабатывают 100 тонн вторсырья, в том числе свои собственные отходы. В приготовлении стекломассы сейчас тюменский завод использует примерно 45% стеклобоя, но его можно увеличить и до 80-90%. Проблема - в нехватке сырья.
За день предприятие производит примерно 260-370 тонн стеклотары. Тюменцы закупают по всей России стеклобой трех видов: бесцветный, коричневый и зеленый. С тюменских мусорных полигонов "Стеклотех", по словам представителя, пока не получил ни килограмма вторсырья. В ближайшем будущем завод ждет поставок от регионального оператора по обращению с коммунальными отходами.