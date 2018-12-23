2018-12-23T12:29:25+03:00
Общество

«Кросскультурный штурм-2019» реализуют в Ишимском пединституте

Он развивает патриотическое воспитание
Алена Кульмухаметова
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Два гранта президента России реализовали в текущем году преподаватели, магистранты и студенты Тюменского госуниверситета совместно с ТРОО «Ишимское землячество».

На «Кросскультурный штурм-2019» выделена внушительная сумма.

– Тема, объединяющая гранты — профилактика экстремизма среди несовершеннолетних, – отметил научный руководитель проектов доктор исторических наук, ведущий эксперт Экспертного научного центра по противодействию идеологии экстремизма и терроризма ТюмГУ Александр Ярков. — В основе деятельности — использование интеллектуального и духовного ресурса самой молодежи, ведь ей иногда удается увидеть и отреагировать на тревожные симптомы раньше взрослых. К тому же привлекаемые к проекту студенты и аспиранты быстрее выстраивают контакты и реагируют активнее.

Попутно реализуется задача — еще раз обратить внимание взрослых на опасность, которую представляет для детей увлечение экстремистским контентом в социальных сетях, «знакомство» с террористической идеологий в печатных изданиях.

Реализация проекта «Кросскультурный штурм-2019» на этот раз запланирована на базе Ишимского пединститута имени П.П. Ершова — филиала ТюмГУ.

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