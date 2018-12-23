В Тюменском районе от коров за год получили 46 тысяч тонн молока

СЕГОДНЯ 11:06 2018-12-23T11:06:58+03:00

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Тюменский район - лидер по производству молока на юге области. В «Столичном» - самое крупное дойное стадо региона - 7274 коровы, от которого в 2018 году получат более 46 тысяч тонн.

А вот по надою молока от каждой коровы район занимает лишь пятое место в регионе, за 11 месяцев этого года здесь надоили по 5250 кг. Эта цифра средняя, в муниципалитете есть свои лидеры: например, животноводческая ферма птицефабрики "Боровская" получит нынче не менее 8800 килограмм молока на корову. Но в области уже есть хозяйства, которые перешагнут десятитысячный рубеж.

Именно поэтому одной из главных тем расширенного заседания совета по реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" стало использование резервов для роста продуктивности скота. Совет прошел недавно в администрации Тюменского района, в его работе приняли участие глава Тюменского района Светлана Иванова, руководство департамента АПК, главы муниципальных образований района, работники сельскохозяйственных предприятий. Начальник управления АПК администрации «Столичного» Валерий Герасимов рассказал на встрече о предварительных итогах работы местных аграриев в 2018 году. По всем видам продукции ожидается прирост к уровню прошлого года.

Так, в сельхозпредприятиях будет произведено 48,5 тысячи тонн мяса скота и птицы в убойном весе; 46,5 тысячи тонн молока; 1400,1 миллионов штук яиц. Ожидаемый надой на корову составит 6210 килограммов. Как отметил директор департамента АПК Владимир Чейметов, у «Столичного»- высокие стартовые позиции и есть главное – высокопрофессиональные трудовые коллективы. "Необходимо максимально использовать этот потенциал, придать новый импульс развитию производства, используя программы государственной поддержки", – считает он. Один из резервов продуктивности, по мнению специалистов областного департамента АПК – повышение эффективности племенной работы.

В Тюменской области сейчас реализуется пилотный проект по решению связанных с этим проблем. Результатом работы по инвентаризации баз данных в программе "Селекс" и созданию единого реестра племенных животных, других действий должен стать рост продуктивности скота. В том числе и в «Столичном».