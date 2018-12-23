Два уголовника похитили с поезда в Тобольске металлолом

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-23T10:50:56+03:00

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Решили подзаработать два уголовника, приметив поезд с металлом. Их преступление почти удалось.

По информации УВД на транспорте УрФО, в сентябре 2018 года сотрудники Линейного пункта полиции на станции Юность-Комсомольская задержали двоих мужчин, которые скидывали с полувагона грузового поезда лома металла. Похищенный металл весом около 690 килограммов был изъят. Сумма причиненного ущерба составила почти 12 тысяч рублей.

Ими оказались жители поселка Ингаир Тобольского района Тюменской области оба ранее судимые за кражу. Мужчины ранее заприметили поезд и решили украсть часть содержимого из открытого вагона.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.