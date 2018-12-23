Тюменский КРиММ собрал с полей 160 тысяч тонн продовольствия

СЕГОДНЯ 10:17 2018-12-23T10:17:32+03:00

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Тюменская агрофирма КРиММ наметила для себя новые перспективы развития: экспорт и выход на крупные торговые сети. В этом году предприятие собрало рекордное количество продовольствия с полей - сто шестьдесят тысяч тонн.

Как пояснили на предприятии, в число выращенной сельхозпродукции входят картофель, пшеница, капуста, морковь и другие сельхозкультуры.

- Сейчас для себя мы определили следующие приоритеты развития - это торговые сети, экспорт и переработка, - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. - С первыми всегда было сложно работать, но сейчас рынок устроен таким образом, что без них крупным предприятиям не обойтись, поэтому так или иначе приходится выстраивать диалог. По экспорту этот год стал знаковым. Наладили деловые отношения с Узбекистаном, отгрузили первую партию картофеля в Азербайджан.