2018-12-23T09:41:31+03:00
Общество

В первом забеге Дедов Морозов в Тюмени победил самый голый участник

Мероприятие планируется проводить дважды в год
Алена Кульмухаметова
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Фото с портала "Тюмень -наш дом"Фото с портала "Тюмень -наш дом"
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Бурю восторга, заряда эмоций и настроения вызвал забег Дедов Морозов в Гилёвской роще 22 декабря. Он состоялся в рамках Битвы снеговиков.

В забеге приняли участие, как дети, так и взрослые. Главным условием организаторов было наличие новогоднего атрибута: колпака, бороды или полностью костюма.

Фото с портала "Тюмень -наш дом"

Фото с портала "Тюмень -наш дом"

Участники постарались принарядиться, чем порадовали зрителей. Больше всех тюменцам понравился самый голый Дед Мороз. Он надел лишь шорты с подтяжками, колпак с бородой, весёленькие носки и тапочки в виде собачек. Именно этот необычный участник и стал победителем взрослого забега.

«Так бежал, что одежду сдуло», «почему Снегурочки не участвуют?», - шутят по поводу костюма тюменцы в соцсетях.

Дмитрий Сутупов, так зовут самого оригинального победителя забега Дедов Морозов, увлекается спортом. Пробежка далась ему легко даже раздетым.

Фото с портала "Тюмень -наш дом"

Фото с портала "Тюмень -наш дом"

Отметим, что дистанция у взрослых была 900 метров. В этот день столбик термометра держался на отметке -16 градусов, но участников забега это не испугало. Первый тюменский забег завершился удачно. В планах организаторов проводить подобное мероприятие дважды в год.

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