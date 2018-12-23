Тюменские эковолонтеры ищут оператора горячей линии

СЕГОДНЯ 09:20 2018-12-23T09:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменские эко-волонтеры из проекта «Круговорот» срочно ищут оператора горячей линии. Телефон горячей линии молчит несколько дней.

Об этом они сообщили на своей странице «ВКонтакте». Тюменцы по телефону 92-07-00 узнавали о местах возможной сдачи вторсырья, расписании экологических дней и других вопросах, касающихся деятельности волонтеров-экологов.

По мнению волонтеров, идеальным оператором горячей линии станет тот, кто давно хотел влиться в команду "Круговорота", имеет возможность принимать по 2-3 звонка в обычный день и 7-10 во время экодней, а также перезванивать по пропущенным вызовам.

Важно, чтобы новый член команды практиковал раздельный сбор отходов и знал, что такое макулатура и маркировка на пластике. Также необходимо уметь пользоваться базой проекта, которая собрана в обсуждениях и ежемесячным календарем .

«Круговорот» предоставляет сим-карту и телефон, несет расходы по оплате «горячей линии», помогает разбираться в сложных вопросах.

Чтобы попробовать свои силы в общественно полезном деле, необходимо связаться с волонтерами, написать о своем желании в комментариях.