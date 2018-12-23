Тюменские аграрии почти полностью обеспечивают продукцией социальные учреждения региона

СЕГОДНЯ 08:20 2018-12-23T08:20:21+03:00

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Объём поставленной продукции местного производства в учреждения социальной сферы Тюменской области составляет около 90 %.

Как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, подопечные соцучреждений получают молоко, хлеба и хлебобулочных изделий, яйца, мясо птицы, говядины, картофель и овощи от местных аграриев.

В муниципальных районах проводится активная работа по созданию системы закупки продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, и поставки ее в учреждения социальной сферы через сельскохозяйственные потребительские кооперативы Тюменской области.

Всего, за 9 месяцев 2018 года кооперативами в учреждения социальной сферы поставлено 145,1 тонны мяса всех видов, или 12,5 % от общего объема поставок, 38,1 тонны картофеля, или 0,8 % от общего объема поставок, 12,5 тонны овощей, или 0,4 % от общего объема поставок. Поставкой продукции занимаются сельхозкооперативы кооперативы «Усадьба» Упоровского муниципального района, «Беркут» Викуловского муниципального района, «Молоко» Сорокинского муниципального района, «Мир» Ярковского муниципального района, «Кристалл» Армизонского муниципального района.