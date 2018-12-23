В Ярковском районе вор продал чужое мясо ради бутылки водки
Сильно удивился житель Ярковского района, когда открыл морозильную камеру и не обнаружил там мяса. Мужчина обратился в полицию.
На поиски съестного отправились оперативники, которые по горячим следам задержали любителя свинины.
Как сообщает УМВД по Тюменской области, кража произошла в момент когда супружеская пара уехала на пару дней к родственникам. В доме оставался лишь родственник, который ушёл на работу и оставил жилище незапертым.
Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний житель села Усалка Ярковского района.
Задержанный пояснил, что пришел к своему товарищу выпить. Так как дом был открыт, он проник внутрь, но так и не дождавшись приятеля, решил продолжить выпивать в другом месте. Денег на новую порцию алкоголя у подозреваемого не было. Осмотрев дом, злоумышленник из морозильной камеры похитил 13 килограммов свинины. После мужчина вышел на федеральную трассу Тюмень-Ханты-Мансийск и продал его за 250 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».