На «Столичный сувенир» заявилось рекордное количество участников

СЕГОДНЯ 07:09 2018-12-23T07:09:16+03:00

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В Тюменском районе подвели итоги конкурса самодеятельного народного творчества «Столичный сувенир - 2018», в котором приняли участие более тысячи артистов.

Торжественная церемония награждения и гала-концерт прошли в Богандинском доме культуры. В этом году на конкурс заявилось рекордное количество участников - 1 256

человек.

По информации организаторов, конкурс проходил в шести номинациях: эстрадный, народный, академический вокал; хореография (эстрадная и народная), театральное, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Победителям вручено 160 наград.

Отметим, что «Столичный сувенир» проходит в Тюменском районе уже более 10 лет. Для многих творческих коллективов и исполнителей он стал стартовой площадкой, возможностью показать себя широкой публике.

Жюри конкурса в этот раз было не просто разобраться в большом количестве коллективов и исполнителей, тем более выявить лучших.

- Конкуренция растет с каждым годом все сильнее и сильнее, - отмечает Лилия Демина, декан факультета музыки, театра и хореографии Тюменского государственного института культуры и бессменный член жюри «Сувенира».

Среди победителей 2018 года – такие известные в области коллективы как фольклорно-

этнографический ансамбль «Шытыр-шатыр» (руководитель Гаяз Габдуллин), ансамбль казачьей песни «Багатица» (руководитель Марина Гуляева), хор русской песни «Сибирь» (руководитель Владимир Костылев), другие.