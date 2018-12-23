Тюменские казаки пройдут правовую подготовку

СЕГОДНЯ 06:25 2018-12-23T06:32:09+03:00

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Казаки Тюменской области подвели итоги работы за год. Казачий круг под председательством атамана Олега Балаховцева прошел в храме святителя Николая Чудотворца в поселке Боровский.

Казаки охватили работой разные сферы деятельности: развивали фермерское сельскохозяйственное производство, участвовали в охране общественного порядка – в составе народной дружины с мая по сентябрь на конях патрулировали места отдыха – содействовали администрации поселка Боровский в решении вопросов местного значения.

Их работа не осталась незамеченной: четверо активных членов казачьего общества отмечены благодарственными письмами главы Тюменского района Светланы Ивановой, начальника полиции муниципалитета «Тюменский» Александра Попова, медалями «60 лет народным дружинам».

Приглашенный на круг атаман Южно-Тобольского отдельского казачьего общества Николай Белослудцев предложил усилить работу с молодежью и детьми, направить внимание на допризывную подготовку к несению военной службы в казачьих кадетских корпусах, классах, воскресных школах, спортивных секциях и клубах.

Представитель администрации района Салават Бурундуков отметил, что казакам необходима серьезная правовая подготовка для повышения эффективности выявления правонарушений, организации более тесного взаимодействия с участковыми и администрациями сельских поселений.