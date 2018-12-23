Погода в Тюмени 23 декабря: -27 градусов и переменная облачность

СЕГОДНЯ 06:17 2018-12-23T06:33:53+03:00

В Тюмени сегодня ожидаются морозы Фото: Татьяна Коркина

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В воскресенье, 23 декабря, в Тюменской области переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, похолодание, температура -18,-23, местами -25,-30.

В Тюмени переменная облачность, утром небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха: -18, -27 градусов.

В Тобольске ясная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха: -25, -29 градусов.

В Ялуторовске облачная погода и без осадков. Ветер северо-восточный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха: -22, -30 градусов.

В Заводоуковске облачная погода и без осадков. Ветер северо-восточный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха: -22, -29 градусов.