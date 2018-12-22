В Тюменском районе подростки пели в один микрофон со своими наставниками

СЕГОДНЯ 18:11 2018-12-22T18:11:12+03:00

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В Горьковской школе Тюменского района прошла конкурсная игра для подростков и их наставников «Мы вместе!», в котором приняли участие команды всех 23-х муниципальных образований района. Как отметила замглавы Тюменского района Ольга Зимина, ребята должны перенять от своих наставников как можно больше положительных качеств.

Ребята из группы особого внимания выполняли многочисленные задания с помощью наставников: пели в караоке в один микрофон, передвигались с закрытыми глазами, создавали совместный рисунок и поделку рука об руку.

Победителями стали команды из Винзилей, Богандинского и Горьковского муниципальных образований. Все игроки получили дипломы участников, а лучшие команды получили приглашения на ёлку главы Тюменского района и сертификат на посещение тюменского аквапарка «ЛетоЛето».