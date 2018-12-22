2018-12-22T16:32:48+03:00
Происшествия

Один человек пострадал в результате пожара в тюменской Нахаловке

Пожар произошёл рано утром
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Один человек пострадал в результате пожара в тюменской НахаловкеОдин человек пострадал в результате пожара в тюменской НахаловкеФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени в районе Нахаловки сегодня утром, 22 декабря, произошел пожар в частном доме в переулке Дорина. Очевидцы рассказали, что весь район погрузился в дым.

По информации ГУ МЧС по Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил около 1- часов утра. На месте возгорания работали 13 единиц спецтехники и 40 человек личного состава. Известно, что огонь распространился по всему дому и надворным постройкам.

В результате пожара пострадал один человек. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области рассказали, что вызов поступил в 9.55 утра, и в 10.07 бригада была уже на месте. Пациенту с ожогами медики оказали помощь и доставили в ОКБ №1, сейчас он находится в реанимации.

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