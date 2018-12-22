В Тобольске снимут профессиональную игровую короткометражку

СЕГОДНЯ 17:19 2018-12-22T17:19:23+03:00

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Организаторы кинофестиваля детского и семейного кино «Ноль плюс» в 2019 году планируют реализовать в Тобольске сразу несколько проектов. Один из них – съёмки профессиональной игровой короткометражки «Тобольск, I loveU».

Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на исполнительного продюсера кино школы «Ноль Плюс» Александра Школенко, также организаторы планируют провести уроки, игры о кино в каждом тобольском образовательном учреждении и в школе игрового кино и анимации.

В 2016-м и 2017-м году команда выиграла гранты «СИБУРа» и дважды провела киноуроки во всех тобольских школах, каждый раз с новым репертуаром фильмов, организовала две летние киносмены для сорока детей, сняла два игровых фильма и два сборника анимационных этюдов. Впервые был проведён и первый в России онлайн мастер-класс от мультипликаторов киностудии «Союзмультфильм».

Напомним, международный кинофестиваль «Ноль Плюс» организовали в Тюмени в 2013 году и с тех пор он каждый год проходит в Тюмени. На кинофестиваль заявляются молодые студии со всего мира.