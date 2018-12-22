2018-12-22T16:17:39+03:00
Общество

В Тюменском районе пенсионерам рассказывают, как не попасться на уловки мошенников

В районе проходит просветительский проект
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменском районе пенсионерам рассказывают, как не попасться на уловки мошенниковВ Тюменском районе пенсионерам рассказывают, как не попасться на уловки мошенниковФото: Татьяна Коркина
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В Тюменском районе стартовал просветительский проект «Правовой марафон для пенсионеров», направленный на формирование правовой культуры и социальной адаптации людей старшего поколения.

Первая встреча прошла в п Винзили. Представители регионального отделения фонда социального страхования, службы уполномоченного по правам человека в Тюменской области, управления

МВД по Тюменской области, пенсионного фонда, прокуратуры и администрации Тюменского района встретились с жителями посёлка и соседних муниципалитетов. Участники мероприятия узнали ответы на все интересующие вопросы, в т.ч. и на вопросы безопасности. Специалисты посоветовали участникам не бояться обращаться в соответствующие службы.

Кроме того, на встрече обсудили возможность создания карманного телефонного справочника экстренных служб и служб профилактики для распространения среди пенсионеров через местный Совет ветеранов. Кроме того, участники попросили организовать бесплатную юридическую консультацию на территории Винзилей один раз в неделю по предварительной записи.

Отметим, что правовой марафон продолжится в сёлах Ембаево и Онохино.

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