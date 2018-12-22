Тюменских ребятишек научили «жить со вкусом»

СЕГОДНЯ 15:29 2018-12-22T15:29:11+03:00

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В Тюмени проект «Жить со вкусом», организованный Лигой добровольцев ТюмГУ и региональным центром «Семья» завершился мероприятием «Новогодний стол». Как сообщает «Тюменская линия», проект проходил на базе Дома социальной реабилитации семей и детей «Борки». Наставники и волонтёры встречались с детьми, совершали покупки в магазинах и учились готовить различные блюда.

По словам студентки ТюмГУ Элены Гафуловой, «жить со вкусом» научились 25 воспитанников Дома «Борки» под чутким руководством 12 добровольцев и 11 серебряных волонтеров. На первых занятиях ребят было сложно собрать, но уже в конце проекта ребята встречали организаторов на крыльце и помогали в организации.

-На итоговом мероприятии помимо приготовления новогодних блюд, дети приготовили для наставников программу – танцевали, пели, рассказывали стихи. Наставники прочитали рэп, а волонтеры подготовили танец и видеоролик. Ребята остались не только очень довольны проектом, но и выразили надежду на его продолжение, - рассказала она.

Старший воспитатель «Борков» Наталья Речкалова поблагодарила команду добровольцев за хорошо подготовленные занятия и выразила надежду, что они станут хорошим подспорьем детям в будущем.