СЕГОДНЯ 14:34 2018-12-22T14:34:06+03:00

Тюменские преподаватели побывали во Вьетнаме и в Узбекистане Фото: pixabay.com

Они провели несколько встреч и мастер-классов

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Преподаватели ТюмГУ провели несколько встреч и мастер-классов для педагогов и школьников из Вьетнама и Узбекистана. Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу университета, в рамках проекта «Механизмы продвижения конкурсных мероприятий по русскому языку и литературе в поликультурных образовательных пространствах» педагоги посетили Ханой и Ташкент.

Во Вьетнаме преподаватели университета встретились с директорами и учителями русского языка спецшкол им. Биен Хоа (г. Нам Динь), им. Ле Хонг Фонг (г. Нам Динь), им. Хоанг Ван Тху (г. Хоабинь) и обсудили перспективы сотрудничества. Для старшеклассников тюменские преподаватели провели соревнование «Веселый русский язык» и в игровой форме познакомили с Тюменью и ТюмГУ.

По словам заведующей кафедрой русского языка ТюмГУ Ларисы Басовой, для учеников были разработаны интерактивные занятия и лингвистические игры. Интерес был огромный: в соревнованиях приняли участие более 150 школьников.

- Ребятам оказалось важно поговорить с носителями языка, потому что произношение русских слов для них – одна из самых больших сложностей, - рассказала Лариса Басова.

В Узбекистане преподаватели университета провели педагогический воркшоп, на котором представили современные цифровые образовательные ресурсы. Как отметила руководитель общественного центра русской культуры в Ташкенте Людмила Томчани, студентам очень интересны игровые методики.

Учителя и старшеклассники приняли участие в двухдневном лингвокультурном марафоне, в котором приняли участие более 100 человек.