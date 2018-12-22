2018-12-22T13:32:46+03:00
Звезды

Тюменский МТЦ «Космос» зовёт детей искупаться в бассейне с фасолью

Здесь пройдёт показ трогательного спектакля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: МТЦ "Космос"Фото: МТЦ "Космос"
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Тюменский МТЦ «Космос» 22 и 23 декабря познакомит тюменцев с форматами своих спектаклей. Как сообщает «Мой портал», на втором этаже Технопарка детишки могут искупаться в бассейне с фасолью, а взрослые – послушать историю тюменцев о своём детстве.

В «Космосе», как на уникальной площадке для творческих экспериментов, театралы, художники, музыканты и дизайнеры могут воплощать свои идеи. Однако есть несколько спектаклей, для которых молодёжный театр стал создателем. Например, спектакль в формате baby-среды «Космическое путешествие» (для детей от полугода) и спектакль-воспоминание «Внешние побочные», премьера которого состоится 29 декабря.

Спектакль этот – трогательный. Здесь не делят постановку на сцену и зал, актёры напрямую взаимодействуют с родителями и детками, а сами ребята могут трогать, сыпать, мять декорации. Формат придумала Екатерина Гаева – организатор проекта BabyLab в Москве. В 2017 году тюменнцы пригласили её поставить «Космическое путешествие», и бассейн с фасолью – его часть, с которой все желающие смогут познакомиться в Тюменском Технопарке.

В Интерактивной зоне «Космоса» можно будет услышать реальные истории из детства тюменцев, для этого здесь будут лежать наушники и плееры. Все истории команда «Космоса» собрала во время кастинга к новому спектаклю-воспоминанию «Внешние побочные».

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