2018-12-22T13:12:08+03:00
Общество

В Уватском районе в 2018 году введено в эксплуатацию 7,7 тысяч квадратных метров

6,9 тысяч – за счёт индивидуальных застройщиков
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Уватском районе в 2018 году введено в эксплуатацию 7,7 тысяч квадратных метровВ Уватском районе в 2018 году введено в эксплуатацию 7,7 тысяч квадратных метровФото: Татьяна Коркина
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В Уватском районе за период январь – ноябрь 2018 в эксплуатацию введено 7,7 тысяч квадратных метров, в т.ч. 6,9 тысяч – за счёт индивидуальных застройщиков. В Демьянке введён в эксплуатацию 12-тиквартирный дом. Как сообщает «Тюменская линия», среди лидеров по вводу жилья – Уватское и Туртасское сельские поселения, где в эксплуатацию введены 14 и 13 индивидуальных жилых домов. За ними следует Демьянское сельское поселение, где введено 9 единиц жилья. В конце 2018 года планируется ввести более 9 тыс. кв. м.

По словам главы Уватского района Сергея Путмина, главы поселений несут основную нагрузку, связанную с обеспечением жизнедеятельности людей.

- Это ежедневная, кропотливая работа, которая всегда на виду у жителей с одной стороны, и под контролем многочисленных вышестоящих инстанций с другой. Не бросать глав одних, быть рядом и оказывать помощь в сложных ситуациях – задача, которую ставлю перед собой и всеми подразделениями администрации района, - рассказал Сергей Путмин.

Перед главами муниципальных образований Уватского района стоят следующие задачи: определить первостепенные цели по благоустройству населённых пунктов, рассмотреть и обсудить с жителями схемы расстановки контейнерных площадок. Проблему организации пожаротушения Сергей Путмин предложил решить вместе с привлечением, в т.ч. за счёт средств районного бюджета.

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