2018-12-22T11:14:03+03:00
Экономика

Тюменцы распробовали котлеты от «Тюменского бройлера»

Для птицефабрики год стал знаковым
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы распробовали котлеты от «Тюменского бройлера»Тюменцы распробовали котлеты от «Тюменского бройлера»Фото: pixabay.com
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Для птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» 2018-й год стал знаковым. На территории одного из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района появились три современных корпуса и новая производственная линия по выпуску полуфабрикатов.

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, проект стал возможен благодаря поддержке областных властей, которые грамотно работают с инвесторами.

- Сейчас мы уже можем говорить о промежуточных результатах. Один такой птичник по эффективности равен трем старым корпусам. То есть наш объем производства в следующем году вырастет на 10 процентов. По итогам уходящего года мы произвели продукции на 400 тонн больше, чем в прошлом, - рассказала Оксана Величко.

Ещё одно новшество – создание линии по выпуску котлет. Если сейчас производится порядка 50-60 тонн продукции, то в ближайшем будущем появится возможность до 200 тысяч тонн ежемесячно. Тюменцы уже успели распробовать котлеты, которые можно быстро приготовить, так что развитие кулинарной линейки для «Тюменского бройлера» - несомненный приоритет.

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