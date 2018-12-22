Тюменцы распробовали котлеты от «Тюменского бройлера»

СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-22T11:14:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Для птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» 2018-й год стал знаковым. На территории одного из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района появились три современных корпуса и новая производственная линия по выпуску полуфабрикатов.

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, проект стал возможен благодаря поддержке областных властей, которые грамотно работают с инвесторами.

- Сейчас мы уже можем говорить о промежуточных результатах. Один такой птичник по эффективности равен трем старым корпусам. То есть наш объем производства в следующем году вырастет на 10 процентов. По итогам уходящего года мы произвели продукции на 400 тонн больше, чем в прошлом, - рассказала Оксана Величко.

Ещё одно новшество – создание линии по выпуску котлет. Если сейчас производится порядка 50-60 тонн продукции, то в ближайшем будущем появится возможность до 200 тысяч тонн ежемесячно. Тюменцы уже успели распробовать котлеты, которые можно быстро приготовить, так что развитие кулинарной линейки для «Тюменского бройлера» - несомненный приоритет.