2018-12-22T10:08:46+03:00
Общество

В Тюмени пройдет предновогодний квартирник

На встрече каждый сможет спеть по две песни
Светлана БОРИСОВА
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Фото: Мой порталФото: Мой портал
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На следующей неделе, 26 декабря, в областной столице пройдет предновогодний «Искристый квартирник». По традиции в этот вечер будет звучать живая музыка, а каждый гость сможет спеть две свои любимые песни, сообщает интернет- портал «Мегатюмень». Как рассказала педагог по гитаре Анастасия Перушкина, на встрече нужно соблюсти несколько правил: выключить мобильный телефон, не перебивать и не разговаривать во время выступлений и соблюдать цензуру.

Участники могут взять с собой гитару, также нужно не забыть прихватить сменную обувь, новогодние атрибуты, сладости и чай или кофе. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация в комментариях поста: https://vk.com/iskrist_kvartirnik?w=wall-32953202_131...

Напомним, что такой квартирник проходит уже пять лет подряд и является территорией свободного творчества, позволяющего создавать творческие коллективы в будущем. Гостей ждут в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1). Начало в 19:30

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