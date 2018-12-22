Молодой учёный презентовал в Тюмени проект производства сорбентов из отходов растительного сырья

СЕГОДНЯ 09:26 2018-12-22T09:26:33+03:00

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Молодой учёный из Ингушского университета Джабраил Точиев представил проект производства сорбентов из отходов растительного сырья для очистки от нефтяных загрязнений на форуме технологических предпринимателей «ТехноКульт». Как сообщает «Тюменская область сегодня», презентация проекта состоялась на этой неделе в ТИУ.

По словам Джабраила, при помощи сорбентов, получаемых из отходов растительного сырья, можно очищать воду от нефепродуктов и от мусора после сельскохозяйственной переработки. Сорбенты можно производить из кукурузных початков, скорлупы грецкого ореха, рисовой шелухи и стеблей подсолнуха.

- Сырьё измельчается на мельнице, обрабатывается соляной кислотой, помещается в печь, где находится в режиме теромообработки 300, 400 и 500 градусов по Цельсию в течение 30 и 60 минут, - рассказывает учёный. – После этого готовый сорбент можно использовать для очистки воды в естественных водоемах и на станциях очистки.

Однако на этом автор разработки останавливаться не собирается – он предлагает улучшать свойства сорбента с помощью модифицирования.

– Если проект пройдет отборочный тур, это будет для меня большим достижением, так как являюсь начинающим ученым, – признался Джабраил Точиев.

Молодой человек хотел бы и в дальнейшем сотрудничать с инноваторами Тюменской области. Возможно, производимый сорбент поможет им в проводимых исследованиях.