2018-12-22T08:32:54+03:00
Здоровье

В Тюменской области выстроена система профилактики заболеваний

Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области выстроена система профилактики заболеванийВ Тюменской области выстроена система профилактики заболеванийФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской областной Думе состоялась межведомственная дискуссионная площадка по реализации региональной целевой программы «Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области». Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, организатором встречи стал «Областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины».

По словам начальника управления областного департамента здравоохранения Татьяны Новиковой, в Тюменской области выстроена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний». Эксперты обсудили вопросы продовольственной безопасности, развития физкультуры и спорта и формирования здоровьесберегающего поведения и другие.

Наградили и победителей областного конкурса «Лучший рецепт здоровья для организованного коллектива». Третье место заняла тюменская «Областная больница №19», второе – тюменская «Городская поликлиника №5», а первое – нижнетавдинская «Областная больница №15». Отдельные награды получили также «Западно-Сибирский медцентр Федерального медико-биологического агентства России», «Областная больница №14 имени В.Н. Шанаурина» (с. Казанское) и «Городская поликлиника № 8».

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