Тюменец «прокачает» старый «Москвич» по эскизу казахского художника

СЕГОДНЯ 07:07 2018-12-22T07:27:53+03:00

К старым советским авто его тянуло почти всю жизнь

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Дизайнер, граффитист и участник фестивалей по стрит-арту Андрей Егоров готовится «прокачать» автомобиль «москвич-2137» 1978 года по эскизу казахского художника Данияра Кдырова, рисующего для игр Crossout и Starconflict. Андрей поменяет двигатель, трансмиссию, переднее шасси и другие детали. Уже закуплены запчасти, заменена передняя часть кузова и идет работа над тормозной системой.

По его словам, к старым советским авто его тянуло почти всю жизнь, а теперь ковыряться в машинах – его хобби по вечерам.

- В 2017 году я решил купить что-то недорогое под восстановление и нашел Москвич: живой кузов, мертвый мотор, заклинившие суппорта — идеально! С Данияром мы увлечены винтажными машинами, и очень быстро договорились о совместном проекте. Наш проект — не реставрация, а кастомайзинг — декорирование и перекройка. Я сделаю не просто экспонат современного искусства, но еще и средство передвижения, — рассказал Андрей.

Также Андрей рассказал, что внешние черты «москвича» останутся узнаваемым, будет понято, что это за модель.