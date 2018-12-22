Погода в Тюмени 22 декабря: холодно и умеренный снег

СЕГОДНЯ 06:36 2018-12-22T06:36:44+03:00

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В Тюмени сегодня, 22 декабря, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, ветер западный 5-10 м/с, температура ночью -17...-22…C, днем -11...-16… C.

По народному календарю этот день – День Анны Тёмной. В это время на Руси обращали внимание на приметы. Если на деревьях появлялся обильный иней — значит, буде хороший урожай. Смотрели, как снег лежит у изгороди: если вплотную — лето будет плохим, а если с просветом — урожайное. По погоде на Анну предсказывали, какими будут новогодние праздники: если в этот день ясно — то и под Новый год выглянет солнце.