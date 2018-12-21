Александр Моор представил основные показатели социально-экономического развития Тюменской области

СЕГОДНЯ 20:50 2018-12-21T20:50:52+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор представил основные показатели социально-экономического развития региона. По его словам, в этом году наблюдается рост объёма инвестиций: на душу населения по объёму инвестиций Тюменская область стабильно входит в ТОП-10 регионов-лидеров, а по итогам девяти месяцев 2018 года занимает девятое место.

Определяющее влияние на динамику инвестиций в основной капитал оказывает реализация проекта «ЗапСибНефтехим» в Тобольске.

- Его вклад в структуру инвестиций организаций без субъектов среднего и малого предпринимательства превышает 50%, - подчеркнул глава региона.

Крупные проекты реализуются в добыче и переработке углеводородного сырья, сельском хозяйстве, фармацевтике, пищевой промышленности, машиностроении, логистике и медицине. На площадки «Боровского», «Богандинского» индустриальных парков, а также парка «ДСК-500», привлечено 18 компаний, две из которых уже выпускают продукцию. Хорошую динамику показывает промышленный сектор. За январь-ноябрь 2018 года индекс промышленного производства составил 109,9% к январю-ноябрю 2017 года.

Выросло и число малых и средних предприятий. Так, на середину декабря их зарегистрировано более 66 тысяч, что на 2,2% выше значения 2017 года. Вырос и розничный товарооборот: с января по октябрь 2018 года оборот розничной торговли на 7% превысил уровень января-октября в 2017 году.

Александр Моор подчеркнул, что Тюменская область добилась хороших результатов в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, заняв первую сточку. Губернатор выразил мнение, что это интегральный показатель деятельности органов местного самоуправления, федеральных органов власти, и регионального правительства.