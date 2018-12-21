СЕГОДНЯ 20:29 2018-12-21T20:29:53+03:00

Он объединяет более 1,5 тысяч больниц со всего мира

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Тюменский региональный сосудистый центр присоединился к международной инициативе «Angels», объединяющей более 1,5 тысяч больниц со всего мира. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, объединение создано для улучшения качества лечения инсультов.

Программа «Angels» инициирована Европейской организацией по борьбе с инсультом. Другими словами, это огромная образовательная площадка для медиков, где лучшими практиками делятся местные и международные эксперты, проводятся консультации, мастер-классы и интерактивные семинары. По словам руководителя Регионального сосудистого центра Дмитрия Некрасова, главная ценность ресурса заключается в виртуальном моделировании клинических ситуаций.

- В специальную программу «заводятся» данные пациента – каждый раз разного, причем, для исходных параметров берутся реальные случаи. И врач, зарегистрированный в системе, может потренироваться в отработке практических навыков. Это очень важно, потому что при оказании помощи больным с инсультом каждая секунда имеет значение. А программа как раз даёт возможность довести до автоматизма навык распределения времени, - пояснил он.

Эксперты международного сообщества на прошлой неделе побывали в тюменской ОКБ№2. Условия оказания помощи пациентам с инсультом оценивались по некоторым критериям, включая ежегодный прирост числа пациентов, поступающих в клинику в период «терапевтического окна». Также оценивалось сокращение промежутка времени от поступления больного до начала терапии и максимальная диагностика инсульта.