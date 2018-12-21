2018-12-21T20:08:44+03:00
Здоровье

Тюменские врачи выполняют пластические операции при помощи новейших технологий

Работа ведётся кропотливая
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент здравоохранения Тюменской областиФото: департамент здравоохранения Тюменской области
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В тюменском «Медицинском городе» на этой неделе прошли мастер-классы по микрохирургическим пластическим операциям в области головы и шеи. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, для их проведения в областную столицу прибыли московские врачи из НИИ им. Герцена.

Каждый день врачи отделения опухолей головы и шеи проводят сложные операции. Они не только удаляют злокачественные новообразования, но и применяют методики пластического замещения дефектов для улучшения качества жизни пациента. По словам заведующей отделением опухолей головы и шеи «Медицинского города» Юлии Шубиной, недавно здесь приобрели современный микроскоп. С его помощью можно выполнять сложные операции по замещению дефектов полости рта, челюстей и других локаций.

Во время мастер-класса тюменские врачи поучаствовали в проведении пластической операции с применением нового оборудование. Из-за того, что у пациента была злокачественная опухоль, ему выполнили сначала резекцию дна полости рта и краевую резекцию челюсти. После удаления образования нужно было устранить послеоперационный дефект. С помощью новых технологий врачи сделали это без применения инородного тела, используя собственную ткань пациента.

- Уникальность этой операции заключается в том, что для замещения дефекта, который образовался в полости рта, мы выкроили кожно-жировой лоскут с предплечья левой руки вместе с сосудами. При удалении опухоли мы обнажили кровеносные сосуды на шее. Далее под микроскопом мы сшили сосуды и нервы руки с сосудами и нервами шеи. Кровоток стал поступать из сосудов шеи в лоскут в полости рта и питать его. Таким образом, ткань приживается на новом месте, - говорит Юлия Шубина.

По её словам, работакропотливая, т.к. эти сосуды очень тонкие, от 2-3 миллиметров. Чтобы их сшить между собой, нужны тонкие нитки и иголки, диаметром менее 1 миллиметра, а работа выполняется под большим увеличением. Подобные операции проводятся очень редко и только в ведущих клиниках мира.

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