2018-12-21T19:57:26+03:00
Экономика

Сладковский район стал лидером рейтинга эффективности органов местного самоуправления

Рейтинг оценивает состояние инвестиционного и предпринимательского климата в муниципалитетах
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Сладковский район стал лидером рейтинга эффективности органов местного самоуправленияСладковский район стал лидером рейтинга эффективности органов местного самоуправления
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В Тюменской области подвели итоги ежегодного областного рейтинга оценки эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, лидером рейтинга стал Сладковский район. Второе место – у Голышмановского района, третье – у Исетского. За ними идут Армизонский, Ялуторовский, Абатский, Упоровский и Вагайский районы, Ялуторовск. Десятку лидеров замыкает Юргинский муниципальный район.

Рейтинг оценивает состояние инвестиционного и предпринимательского климата, конкурентной среды в муниципалитетах, выявляет лучшие муниципальные практики в этих сферах. Кроме того, рейтинг мотивирует органы местного самоуправления на принятие действенных мер для реализации инвестиционного потенциала, созданию благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства, увеличению доходной части местных бюджетов. Муниципальные образования, которые достигли лучших результатов, получают из областного бюджета гранты от 1 до 10 млн рублей (в зависимости от места в рейтинге).

По словам губернатора Александра Моор, инвестиции работают на рост, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и повышение качества жизни. Между тем, места в рейтингах – не самоцель.

- Три индустриальных парка, к которым скоро добавится и агроиндустриальный, – хорошо, но недостаточно. Перед главами муниципалитетов стоит задача готовить создание небольших промышленных площадок районного масштаба, адаптированных под местные возможности и нужды и обеспечивающих малому бизнесу как минимум тот же уровень благоприятствования, которым пользуются резиденты крупных парков. Любая необходимая методическая, организационная и практическая помощь будет им оказана, - отметил губернатор.

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