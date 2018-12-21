СЕГОДНЯ 19:43 2018-12-21T19:43:53+03:00

В Тюменской области выделены дополнительные путёвки в детские лагеря на зимние каникулы Фото: Татьяна Коркина

Их можно забронировать на сайте уполномоченной организации

Изменить размер текста: A A

Департамент социального развития Тюменской области сообщает родителям о выделенных дополнительных путёвках в региональные организации отдыха и оздоровления на зимние каникулы 2019, на условиях софинансирования.

- В «Ребячью республику» доступны 15 путёвок в период с 5 по 11 января 2019;

- В «Энергетик» - 24 путёвки в период с 3 по 9 января 2019;

- В «Родник» - 10 путёвок в период с 3 по 9 января 2019;

- В «Русичи» - 4 путёвки в период с 4 по 10 января 2019;

- В «Берёзку» - 12 путёвок с 3 по 9 января 2019.

В сообщении отмечается, что дополнительные путевки доступны для записи путем электронного бронирования на сайте уполномоченной организации 21 декабря 2018 года с 14.00 часов. Телефон для справок: 8 (3452) 52-97-53.

Напомним, в 2018 г. 189 тыс. тюменских детей получили возможность поправить здоровье и отдохнуть, из них льготные путевки были выданы 49 тыс. человек. По словам губернатора, директора департамента социального развития Тюменской области Ольги Кузнечевских, организованные формы оздоровления и отдыха охватили 93% населения региона в возрасте от 6 до 17 лет. В 2018 г. 155 тыс. учеников школ отдохнули в 650 оздоровительных организациях, в том числе и в пришкольных лагерях. Это позволило снизить подростковую преступность на 14% по сравнению с 2017 г.

Кроме того, летом 2018 г. было организовано 18 тыс. вакансий для соискателей в возрасте от 14 до 18 лет. Работу получили 30 тыс. ребят, из которых 10 тыс. трудились на предприятиях внебюджетной сферы. Также за прошедший сезон оздоровления и отдыха не зарегистрировано ни одной чрезвычайной ситуации.