Воспитанники тобольского социального-реабилитационного центра обучаются парикмахерскому делу
В Тобольском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних детям и подросткам предоставили возможность проводить внеурочное время с пользой. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, помимо творческих кружков, ребята могут посетить занятия, которые научат их парикмахерскому искусству.
С основами работы парикмахера детей знакомит профессиональный парикмахер-универсал Татьяна Балуева, а воспитатель Алёна Терехова проводит интересные и познавательные занятия по уходу за волосами. По её словам, сегодня важно, что воспитанники центра с детства развивают желание приносить людям радость, а в этом случае – преображать их внешность и следить за своим видом.
- Важно и то, что подобные занятия формируют у ребят готовность к осознанному выбору профессии, - говорит Алёна Владимировна.
Работу студии организовали в рамках реализации комплекса мер Тюменской области по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних «Точка возврата», при финансовой поддержке московского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря поддержке студию оснастили специализированным оборудованием, методической литературой и набором парикмахерских инструментов и аксессуаров.
Отметим, что знакомство с профессией парикмахера позволяет не только организовать продуктивную социально значимую занятость несовершеннолетних, но и способствует их профессиональному самоопределению.