В Ишиме перед Новым годом открылся гостинично-ресторанный комплекс «Ершов»

СЕГОДНЯ 19:06 2018-12-21T19:06:03+03:00

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В Ишиме в преддверии новогодних праздников состоялось открытие гостинично-ресторанного комплекса со звучным названием «Ершов» в честь знаменитого писателя-земляка. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, заведение расположилось в центре города. Просторный банкетный зал рассчитан на различные мероприятия, каждая комната гостиничного номера уникальна.

«Инвестиционное агентство Тюменской области» поддержало бизнес-идею индивидуального предпринимателя. Инвестпроекту оказана организационная и финансовая поддержка. Общая сумма инвестиций в проект составила около 55 млн рублей, из которых 18 млн рублей – заемные средства. В общей сложности было создано 8 рабочих мест.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что в конце октября при поддержке регионального Фонда микрофинансирования открылась новая аптека «Фармсервис». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, бизнес открыл молодой предприниматель Николай Дрончак. В 2014 году он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Аптечный Центр Фармсервис», и за четыре года открыл аптечные пункты не только в Ишиме, но и в Абатском, Викуловском и Казанском районах.

Бизнесмен самостоятельно купил помещение, отремонтировал его, а на средства микрозайма закупил оборудование и лекарственные препараты для нового аптечного пункта, где будут обслуживать и льготную категорию граждан.