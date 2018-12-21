Аладдин и Будур зачаровали тюменцев на премьере семейного мюзикла «Сказки 1001 ночи»

СЕГОДНЯ 18:58 2018-12-21T18:58:01+03:00

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На сцене Тюменского драматического театра состоялась премьера семейного мюзикла «Сказки 1001 ночи». Как рассказали в департаменте культуры Тюменской области, для работы над спектаклем ТБДТ пригласил талантливую постановочную группу, в которую вошли: режиссер-постановщик и балетмейстер – Сергей Захарин, музыкальный руководитель, композитор Андрей Федоськин, художник-постановщик Евгения Шутина и многие другие. Стихи к постановке написал Андрей Усачёв, либретто – Артём Абрамов.

Премьеры под Новый год уже стали доброй традицией в Тюменском драмтеатре. Режиссёр «1001 ночи» Сергей Захарин уже ставил такие спектакли, как «Снежная королева», «Буратино» и «Царевна-лягушка», пришла очередь окунуться и в восточную сказку.

«Сказки 1001 ночи» рассказывают историю доброго Аладдина, влюбившегося в царевну Будур. Однако у него нет никаких шансов завоевать красавицу, ведь он – парень бедный.

- Здесь на помощь приходит сказка - всё начинает кружиться в вихре волшебства! Коварный Визирь, подземелье с сокровищами, старая лампа, всемогущий Джинн…, - рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

Первые зрители уже успели оценить по достоинству тюменский «мир Востока». Например, зрительница Светлана рассказала, что у Тюменского драмтеатра получилась добрая, тёплая и очень красивая сказка. И детям понравилось – они сидели зачарованные весь спектакль.

- Благодаря красочным декорациям, ярким костюмам, волшебной музыке, зажигательным танцам и песням, полетам на ковре-самолёте, чудесам и превращениям мы побывали в настоящей сказке!

Показы спектаклей пройдут с 20 декабря по 13 января.