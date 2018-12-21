Аладдин и Будур зачаровали тюменцев на премьере семейного мюзикла «Сказки 1001 ночи»
На сцене Тюменского драматического театра состоялась премьера семейного мюзикла «Сказки 1001 ночи». Как рассказали в департаменте культуры Тюменской области, для работы над спектаклем ТБДТ пригласил талантливую постановочную группу, в которую вошли: режиссер-постановщик и балетмейстер – Сергей Захарин, музыкальный руководитель, композитор Андрей Федоськин, художник-постановщик Евгения Шутина и многие другие. Стихи к постановке написал Андрей Усачёв, либретто – Артём Абрамов.
Премьеры под Новый год уже стали доброй традицией в Тюменском драмтеатре. Режиссёр «1001 ночи» Сергей Захарин уже ставил такие спектакли, как «Снежная королева», «Буратино» и «Царевна-лягушка», пришла очередь окунуться и в восточную сказку.
«Сказки 1001 ночи» рассказывают историю доброго Аладдина, влюбившегося в царевну Будур. Однако у него нет никаких шансов завоевать красавицу, ведь он – парень бедный.
- Здесь на помощь приходит сказка - всё начинает кружиться в вихре волшебства! Коварный Визирь, подземелье с сокровищами, старая лампа, всемогущий Джинн…, - рассказали в департаменте культуры Тюменской области.
Первые зрители уже успели оценить по достоинству тюменский «мир Востока». Например, зрительница Светлана рассказала, что у Тюменского драмтеатра получилась добрая, тёплая и очень красивая сказка. И детям понравилось – они сидели зачарованные весь спектакль.
- Благодаря красочным декорациям, ярким костюмам, волшебной музыке, зажигательным танцам и песням, полетам на ковре-самолёте, чудесам и превращениям мы побывали в настоящей сказке!
Показы спектаклей пройдут с 20 декабря по 13 января.