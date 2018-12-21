2018-12-21T18:58:01+03:00
Звезды

Аладдин и Будур зачаровали тюменцев на премьере семейного мюзикла «Сказки 1001 ночи»

Новую постановку показывают на сцене ТБДТ
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: ТКТОФото: ТКТО
Изменить размер текста:

На сцене Тюменского драматического театра состоялась премьера семейного мюзикла «Сказки 1001 ночи». Как рассказали в департаменте культуры Тюменской области, для работы над спектаклем ТБДТ пригласил талантливую постановочную группу, в которую вошли: режиссер-постановщик и балетмейстер – Сергей Захарин, музыкальный руководитель, композитор Андрей Федоськин, художник-постановщик Евгения Шутина и многие другие. Стихи к постановке написал Андрей Усачёв, либретто – Артём Абрамов.

Премьеры под Новый год уже стали доброй традицией в Тюменском драмтеатре. Режиссёр «1001 ночи» Сергей Захарин уже ставил такие спектакли, как «Снежная королева», «Буратино» и «Царевна-лягушка», пришла очередь окунуться и в восточную сказку.

«Сказки 1001 ночи» рассказывают историю доброго Аладдина, влюбившегося в царевну Будур. Однако у него нет никаких шансов завоевать красавицу, ведь он – парень бедный.

- Здесь на помощь приходит сказка - всё начинает кружиться в вихре волшебства! Коварный Визирь, подземелье с сокровищами, старая лампа, всемогущий Джинн…, - рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

Первые зрители уже успели оценить по достоинству тюменский «мир Востока». Например, зрительница Светлана рассказала, что у Тюменского драмтеатра получилась добрая, тёплая и очень красивая сказка. И детям понравилось – они сидели зачарованные весь спектакль.

- Благодаря красочным декорациям, ярким костюмам, волшебной музыке, зажигательным танцам и песням, полетам на ковре-самолёте, чудесам и превращениям мы побывали в настоящей сказке!

Показы спектаклей пройдут с 20 декабря по 13 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ишиме перед Новым годом открылся гостинично-ресторанный комплекс «Ершов»
На установке полипропилена «ЗапСибНефтехима» в Тобольске начались пусконаладочные работы
В Тюменской области назвали лучшие книги года
В Упоровском районе открылся центр услуг «Вдохновение»
Тюменцы стали чаще покупать телефоны, бывшие в употреблении
Анита Цой выступит в Тюмени на концерте ко Дню Движения за независимость Кореи
В Уватском районе подвели «инвестиционные» итоги года
В Тюменской области появится новая птицефабрика
В Тюменской области открыли еще две ледовые переправы
Футболисты школы "Юниор-Тюмень" достойно выступили на Кубке дружбы народов в Омске
Пьяный тюменец сел за руль и в ДТП угробил свою подругу
«Хочу в Тюмень!»: итоги акции подведут 22 декабря в прямом эфире
Тюменская водолечебница пользуется у туристов небывалым спросом
Новогодний праздник творчества прошел для детей тюменского центра "Семья"
Как будут доставлять пенсии в январе 2019 года жителям Тюменской области
Стать Дедом Морозом: тюменцы могут пожертвовать на подарки с помощью онлайн-донатов
Тюменец спас из горящего дома трех малолетних детей
В Тобольском районе двое мужчин украли около 690 килограммов металлолома
В Тюменском районе безработный украл кур, чтобы купить алкоголя
На трассе Тюмень–Ханты-Мансийск под колеса автомобиля попал дорожный рабочий
Завершился трудовой семестр Межрегионального сельскохозяйственного студотряда «Северного Зауралья»