На установке полипропилена «ЗапСибНефтехима» в Тобольске начались пусконаладочные работы

СЕГОДНЯ 18:32 2018-12-21T18:32:28+03:00

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На строительной площадке «ЗапСибНефтехима» в Тобольске завершается строительство установки полипропилена и логистической платформы. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области со ссылкой на пресс-центр Тобольской площадки СИБУРа, прогресс работ по проектированию, комплектации и строительно-монтажных работ по установке полипропилена составляет 99,4 %.

Так, здесь начали пусконаладочные работы маслосистемы компрессора пирогаза, запустили бойлер высокого давления, начались продувки трубопроводов паром высокого давления. На 94,1% завершена внутренняя отделка помещений производственных зданий на установке полиэтилена. На установке полипропилене завершён монтаж основных конструкций факельной установки. Начаты пусконаладочные работы системы раствора гликоля, выполняется маслопромывка двух экструдеров. На строительстве объектов общезаводского хозяйства введены в опытно-промышленную эксплуатацию склад запчастей и склад реагентов.

Общий прогресс работ по проекту «ЗапСибНефтехим» в ноябре 2018 составил 91,7 %. Поставка оборудования и материалов выполнена 98,6 %, строительно-монтажные работы завершены на 91,3 %.

Строительные материалы и оборудование, а также услуги по их транспортировке и монтажу поставляют 35 российских регионов. В проекте участвуют более 100 российских подрядных организаций и поставщиков оборудования.

Стоит отметить, что «ЗапСибНефтехим» станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России.