В Тюменской области назвали лучшие книги года

СЕГОДНЯ 18:24 2018-12-21T18:24:11+03:00

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В Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева 18 декабря прошла торжественная церемония награждения победителей и дипломантов конкурса «Книга года – 2018». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, конкурс проходит уже 12 лет, объединяя читателей, полиграфистов, издателей, библиотек и распространителей книг Тюменской области (включая северные округа) в единое пространство книжной культуры.

В этом году в конкурсе приняли участие 148 книг. Главной книгой, по решению жюри, признан лирический фотоальбом Сергея Анисимова на стихи Александра Новопашина «Поэтика бескрайней тундры».

Лучшей книгой художественной прозы названа книга писателя Николая Коняева «Берег Белый – Берег Красный». «Лучшей поэтической книгой» признано издание лирики Николая Шамсутдинова «Патрицианка», которая получила Серебряную литеру.

Лауреатом в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» стала книга Любови Турбиной «Мой ПТЕНЕЦ», лауреатом в номинации «Лучшая документальная книга» - книга Сергея Кубочкина «Текутьев. Жизнь под шум скандалов». «Лучшей книгой о родном крае» признана книга Валерия Ермолаева «Мой район – моя гордость! От юбилея к юбилею. Нижнетавдинский краеведческий словарь».

За лучшее художественно-полиграфическое решение серебряную литеру получила автобиографическая книга Юрия Неёлова «Река с простым названием Жизнь». По результатам online-голосования «Самой популярной книгой» была признана книга Макара Шитова «Дорогой человек».

Стоит отметить, что книги, принявшие участие в конкурсе, поступят в фонд Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева и станут доступны для большого круга читателей.