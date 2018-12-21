2018-12-21T17:50:00+03:00
Экономика

В Упоровском районе открылся центр услуг «Вдохновение»

Общая площадь инвестпроекта - 500 кв. м
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской областиФото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
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В Упоровском районе на прошлой неделе состоялось торжественное открытие центра услуг «Вдохновение», общей площадью 500 кв.м. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, жители района могут пользоваться большим ассортиментом услуг: солярием, соляной комнатой, сауной с бассейном, баней с парной, игровой комнатой.

Здесь же делают маникюр, депиляцию, можно сходить в парикмахерскую. Работает и точка выдачи заказов продукции NLStore (сбалансированное питание, спортивное питание, продукты для похудения, спортивные батончики, фруктовые батончики, чаи и напитки, косметика для женщин, декоративная косметика, средства для волос, средства для дома).

Инициатором проекта выступил индивидуальный предприниматель Денис Буркалин.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщила, что в одном из тобольских торговых центров в тестовом режиме заработала первая в городе парикмахерская для детей «Барвиха». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, заведение открыла начинающая предпринимательница, многодетная мама Оксана Воротникова. Бизнес-вумен постаралась сделать парикмахерскую привлекательной и максимально удобной для маленьких посетителей.

Весной 2018 года Оксана пришла со своей бизнес-идеей в Инвестиционное агентство Тюменской области. Обучившись в Школе социального предпринимательства и успешной защиты бизнес-плана, тоболячка зарегистрировала свой бизнес и сразу приступила к реализации проекта. Дизайн парикмахерской разработал дизайнер из Санкт-Петербурга, а ремонт Оксана сделала на собственные средства.

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