СЕГОДНЯ 17:11 2018-12-21T17:11:30+03:00

Рост за год составил почти 12 процентов

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Тюменцы стали чаще покупать телефоны, бывшие в употреблении. В 2018 году жители региона через портал Авито приобрели на 11,8% больше гаджетов, чем в 2017 году.

В пятерку лидеров по продажам на вторичном рынке вошли китайские бренды – Xiaomi занял третье место, Huawei – пятое. Они уступили только традиционным лидерам рынка, iPhone и Samsung, а Sony занял четвертое место, отмечают эксперты портала бесплатных объявлений. Самой дорогой среди десяти самых продаваемых марок оказался iPhone (в среднем 14 000 рублей), а самой доступной – Nokia (3 600 рублей).

Мобильный телефон – самое популярное устройство в разделе «Бытовая электроника» на Авито. По сравнению с прошлым годом продажи мобильных телефонов в городе на сайте выросли на 11,8%, а средняя стоимость снизилась на 9%.

В целом по России соответствующие показатели составили +7,7% и +4,4%.

Самым продаваемым мобильником традиционно оказался iPhone по средней стоимости в 14 000 рублей, по сравнению с 2017 годом он подорожал на 5%. Вторым по продажам телефоном за год стал Samsung – 8 400 рублей (-10% за год). Занявший третью строчку Xiaomi в 2018 году стоил 8 950 рублей (-10% за год). Значительнее всего подорожали Huawei, iPhone и Nokia – на 5%, а самым заметным снижением средней стоимости отметились Lenovo и Meizu – на 18% каждый.

IPhone и Samsung сохранили лидирующие позиции в топе популярных брендов. Сильнее всего улучшил свою позицию Huawei, поднявшийся сразу на 5 позиций в топ-10, а ухудшил Lenovo – на 3 позиции.

В целом по стране первую пятерку самых продаваемых брендов сформировали iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei и Sony. Только в четырех крупных городах Huawei стал не четвертым, а пятым: в Екатеринбурге, Красноярске, Санкт-Петербурге и Тюмени вперед вышел Sony.

Самым дорогим телефоном на Авито в город стал Vertu, чей ценник в среднем составляет 20 427 рублей. В целом по стране эта марка также оказалась наименее доступной: 30 318 рублей.