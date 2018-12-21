Анита Цой выступит в Тюмени на концерте ко Дню Движения за независимость Кореи

СЕГОДНЯ 17:01 2018-12-21T17:01:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменских предпринимателей приглашают принять участие в Российско-Корейской промышленной выставке, которая пройдёт в Тюмени с 27 февраля по 1 марта 2019. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятие пройдёт по инициативе Почётного консула Республики Корея Игоря Самкаева и при поддержке регионального правительства.

Основная цель Российско-Корейской промышленной выставки – установить партнёрские связи между компаниями России и Корее. Это мероприятие внесёт ощутимый вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества двух государств. В выставке примут участие около сотни ведущих российских и корейских компаний. Деловая программа выставки будет включать в себя переговоры с потенциальными партнёрами. Организационный комитет готов предложить тюменским бизнесменам помощь в организации деловых встреч с интересующими предприятиями.

1 марта 2019, в последний день Российско-Корейской промышленной выставки, в Концертно-Танцевальном Зале «Золотые ворота Сибири» (г. Тюмень, ул. Герцена,87) пройдёт концерт, посвященный Дню Движения за независимость Республики Кореи, участие в котором примут российские и корейские артисты, Посол культуры и туризма Республики Корея и заслуженная артистка России, Анита Цой.

Участие в Российско-Корейской промышленной выставке в течение трёх дней абсолютно бесплатное. Также всем участникам предоставляется скидка 40% на проживание в отеле «Ремезов» (г. Тюмень, ул. Грибоедова 6/1).

Тюменских предпринимателей просят подтвердить своё участие по телефонам: +7 (3452) 690-000, 8 922 472 3650, e-mail: info@korea-tmn.com, pantrina_72@mail.ru.