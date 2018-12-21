2018-12-21T16:51:19+03:00
Экономика

В Уватском районе подвели «инвестиционные» итоги года

В 2018-м здесь появилось много новых проектов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской областиФото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
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В Уватском районе в 2018 году реализовано 12 инвестиционных проектов в малом и среднем бизнесе, открыто 58 новых ИП и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области со ссылкой на начальника отдела экономики и стратегического развития Елену Давшевскую. Данные были приведены на закрытии Года молодёжного предпринимательства 19 декабря.

К примеру, в Туртасе появился инвестпроект по ремонту ювелирных изделий, открылись студия цветов и подарков «Краски лета» и магазин канцелярских товаров, появился новый мастер маникюра и педикюра. В Увате начали работу: павильон-пекарня «Как дома», салон парикмахерских услуг, предприятие по производству сырого молока. В Сергеевке зарегистрировано крестьянско-фермерское хозяйство, где разводят крупнорогатый скот. В Сафьянке развивают смешанное сельское хозяйство, а в Красном Яре – промышленное рыболовство.

Заключительным мероприятием Года предпринимательства в Уватском районе стала игра «Кухня миллионера», куда вошли ученики, главы сельских поселений и бизнесмены. Представители сборных разрабатывали и предлагали проекты по созданию производств по добыче и переработке торфа. За вклад в социально-экономическое развитие отмечены индивидуальные предприниматели Виктория Долгополова и Анастасия Арутюнян, которые получили благодарности, а дипломом за участие в тематических мероприятиях – Ивановская школа.

Напомним, поддержку и развитие начинающих бизнесменов глава Уватского района Сергей Путмин определил как приоритетное направление деятельности районной администрации в 2018-ом году. В течение всего периода в муниципальном районе проходили семинары и тренинги, деловые игры, экскурсии на предприятия и знакомства с инвесторами.

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